Аваков взяв у радники Героя України

Вороновський працюватиме безплатно

Харків. 20 лютого. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ призначив Геннадія ВОРОНОВСЬКОГО своїм радником з питань паливно-енергетичного комплексу. Як повідомили кореспонденту уНІАН у прес-службі облдержадміністрації. Нову посаду Г.ВОРОНОВСЬКИЙ буде обіймати на громадських засадах. До 2009 року Герой України Г.ВОРОНОВСЬКИЙ обіймав посаду генерального директора Харківської ТЕЦ-5. Новим керівником ТЕЦ-5 на початку року став Олег ШАПОВАЛОВ, який працював заступником губернатора.

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