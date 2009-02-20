Аваков взяв у радники Героя України
18:48, 20 лютого 2009Харьків
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Вороновський працюватиме безплатно
Харків. 20 лютого. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ призначив Геннадія ВОРОНОВСЬКОГО своїм радником з питань паливно-енергетичного комплексу.
Як повідомили кореспонденту уНІАН у прес-службі облдержадміністрації.
Нову посаду Г.ВОРОНОВСЬКИЙ буде обіймати на громадських засадах.
До 2009 року Герой України Г.ВОРОНОВСЬКИЙ обіймав посаду генерального директора Харківської ТЕЦ-5. Новим керівником ТЕЦ-5 на початку року став Олег ШАПОВАЛОВ, який працював заступником губернатора.
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