Прокуратура каратиме начальників за невиплату зарплат

Харків. 24 лютого. УНІАН. В січні цього року органи прокуратури Харківської області порушили 5 кримінальних справ за фактами невиплатами зарплат.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області з посиланням на начальника відділу прокуратури Аллу КАРПЕНКО, крім того, органами прокуратури загалом було внесено 23 приписи та подання, внесено 6 протестів за фактами порушення законодавства про оплату праці.

За даними А.КАРПЕНКО, до відповідальності притягнуто 21 посадову особу, відшкодовано 4,1 млн. грн.

Зокрема, повідомила прокурор, Харківською міжрайонною транспортною прокуратурою порушено кримінальну справу стосовно голови правління одного з відкритих акціонерних товариств за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.175 Кримінального кодексу України.

Було встановлено, що внаслідок несвоєчасної виплати зарплати на цьому підприємстві виникла заборгованість за березень-грудень 2008 р. у розмірі майже 3,9 млн. грн. Тим часом за цей період на рахунки та до каси ВАТ надійшли грошові кошти у розмірі понад 12 млн. грн. Проте керівництво підприємства витратило гроші, зокрема, на придбання матеріалів, запчастин, напівфабрикатів на суму близько 4 млн. грн., відрядження тощо, заподіявши працівникам підприємства тяжкі наслідки у вигляді несвоєчасної виплати заробітної плати у розмірі майже 3,9 млн. грн.

У справі триває досудове слідство, повідомила А.КАРПЕНКО.