Фельдман вважає, що штрафувати за «каботаж» треба по-європейськи

Народний депутат України (БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН розробив і вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону України «Про внесення змін до статті 133-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо захисту національного автоперевізника від недобросовісної конкуренції з боку іноземних кампаній (каботажні перевезення)».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, всі країни захищають внутрішній ринок перевезень від так званого «каботажу», тобто від здійснення внутрішніх автомобільних перевезень пасажирів і вантажів на території власної країни транспортними засобами, зареєстрованими в інших державах без відповідного дозволу.

Так, зазначає депутат-бютівець, розмір штрафу за каботажні перевезення в Польщі становить близько 31 350 грн., тоді як в Україні штраф за каботажні перевезення становить від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 340 грн. до 1700 грн.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що такі символічні санкції не можуть зупинити потенційних порушників, які фактично свідомо включають їх у можливі накладні витрати на перевезення, і які не сприяють запобіганню згаданим вище правопорушенням на території України.

Головною метою законопроекту, зазначили у прес-службі, є запобігання каботажним перевезенням на території України. Зокрема, пропонується внести зміни до статті 133-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, збільшивши штраф за «каботаж» у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, що на сьогодні становитиме від 8 500 до 15 000 грн.

«Ухвалення даного законопроекту не лише запобігатиме каботажним перевезенням і демпінгу з боку іноземних перевізників на території України, але й допоможе зняти соціальну напругу серед українських вантажоперевізників і сприяти додатковим надходженням до бюджету», – вважає О.ФЕЛЬДМАН.