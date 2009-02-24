Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 24 лютого. УНІАН. Середній курс купівлі долара в українських банках сьогодні підвищився на 2,6% порівняно з 23 лютого – до 8,99 грн., продажу – на 2%, до 9,40 грн. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комерційних банках України сьогодні збільшився на 2,7% порівняно з 23 лютого – до 11,44 грн., продажу – на 1%, до 12,15 грн.

Середній курс купівлі російського рубля по Україні підвищився на 2,8% порівняно з 23 лютого – до 0,2251 грн., продажу – на 2,6%, до 0,2635 грн.

Середній курс купівлі американської валюти в комерційних банках Києва сьогодні збільшився на 2,3% порівняно з 23 лютого – до 9,08 грн., продажу – на 2,7%, до 9,48 грн.

Євро в столиці купують у середньому по 11,57 грн. (майже на 3% дорожче, ніж 23 лютого), продають – по 12,15 грн. (на 0,9% дорожче).

Комбанки столиці купують російські рублі в середньому по 0,2299 грн. (курс підвищився на 2,8% порівняно з 23 лютого), продають – по 0,2654 грн. (на 1,4% дорожче).

Курс валют, встановлений на сьогодні в банках Києва:

«Діамантбанк»: долар США – 9,10/9,50 грн., євро – 11,60/12,20 грн., рубль – 0,22/0,27 грн.;

«Фінансова ініціатива»: долар США – 9,15/9,50 грн., євро – 11,71/12, грн., рубль – 0,23/0,265 грн.;

«Трансбанк»: долар США – 9,05/9,50 грн., євро – 11,50/12,20 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара США на сьогодні становить 7,70 грн., до євро – 9,85446 грн., до російського рубля – 0,21344 грн.