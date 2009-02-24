Влада ризикує, підвищуючи тарифи

Харків. 24 лютого. УНІАН. Підвищення тарифів місцевою владою на послуги ЖКГ без відповідного реформування системи є безпідставним і соціально небезпечним.

Так прокоментував масове підвищення тарифів міськими адміністраціями низки великих обласних центрів заступник Директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

У коментарі аналітика, переданому УНІАН, зазначається, що «рішення про одностороннє підвищення тарифів на послуги ЖКГ, до якого вдається місцева влада у масовому порядку, є свідченням безпорадності, непрофесіоналізму та соціальної неадекватності місцевих керівників».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що «подібне повішення може бути коректним лише у разі чітких пропозицій щодо реформування цієї сфери. Населення, яке й до цього не розуміло, чому вони повинні платити за холодні батареї, в масовому порядку не платитиме за таку ж послугу з відверто завищених тарифів».

Перш ніж стягувати підвищену плату за послуги ЖКГ, «влада зобов`язана продемонструвати здатність зробити ці послуги якісними», - заявив експерт.

На думку О.ГОЛЛОБУЦЬКОГО, сьогодні місцева влада мусить задуматися над наслідками таких непопулярних і необґрунтованих дій, які неминуче відіб`ються і на їхньому електоральному рейтингу і на рівні впливу.

«Сьогодні цілком коректно говорити про перспективи подібних рішень на місцях. Місцева влада найбільш піддається впливу електоральних показників. Тому вона просто зобов`язана вдатися до реальних дій для реформування ЖКГ. Інакше впроваджувати системи автономного опалювання і змінювати систему обліку та роботу зі споживачами, будуть їхні опоненти. На думку соціологів питання ЖКГ матимуть серйозне значення при визначенні електоральної мотивації на місцевих виборах», - зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, за рішенням виконкому Харківської міськради, з 1 березня у Харкові набувають чинності нові тарифи на квартплату. Загальне підвищення вартості послуг з утримання житлового фонду становить 65%.