Нічні морози ще діставатимуть

Харків. 24 лютого. УНІАН. Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише у південній частині сніг та мокрий сніг, у Криму з дощем. На дорогах ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується переважно північно-східний, 5-10 м/с, на півдні та сході окремі пориви 15-18 м/с. Температура вночі 7-12°, при проясненнях подекуди 15° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині та на Закарпатті вночі 2-7° морозу (у Криму близько 0°), вдень 1-6° тепла.

У Києві та області у середу - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у Києві вночі близько 10°, вдень 0-2° морозу, по області вночі 7-12°, при проясненнях подекуди 15° морозу, вдень 0-3° морозу.