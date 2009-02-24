Аваков закликає народ оформляти субсидії

Харків. 24 лютого. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає, що оформлення житлово-комунальних субсидій дасть змогу людям своєчасно оплачувати послуги ЖКГ, уникати накопичення боргів, а відтак дозволить полегшити тягар світової економічної кризи, який ліг на кожну українську сім’ю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у звернені А.АВАКОВА до мешканців області, розміщеному на сайті облдержадміністрації.

А.АВАКОВ звертається до харків’ян з проханням скористатися субсидіями, які він вважає однією з ефективних форм адресної допомоги громадянам з боку держави.

«Субсидія, – наголошує керівник області, – це адресна допомога держави сім’ї з оплати житлово-комунальних послуг. Це гроші з державного бюджету, які не підлягають поверненню і користування якими не вплине на право власності на житло».

А.АВАКОВ зазначає, що «правила оформлення житлово-комунальної субсидії сьогодні достатньо прості», і пояснює, що «відділи субсидій в управліннях праці і соціального захисту населення готові допомогти кожній сім’ї, відповісти на всі запитання і вирішити спірні ситуації».