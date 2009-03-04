Курси валют у банках Харкова

Долар 8,25 – 8,35 грн.

Харків. 4 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 4 березня: Мегабанк - покупка долара - 8,25 грн. (продаж - 8,75 грн.), євро - 10,4 грн. (11,1 грн.), Меркурій - 8,25 (8,7), 10,2 (11), Реал-банк - 8,35 (8,6), 10,4 (10,85), Факторіал-банк - 8,3 (8,8), 10, 5 (11,2), Базис - 8,25 (8,69), 10,6 (11,2) відповідно, передає SQ. Як повідомляв УНІАН, на 4 березня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 3 березня – 770.0000), 100 EUR – 971.3550 (на 3 березня – 969.8920), 10 RUR – 2.1268 (на 3 березня – 2.1292).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter