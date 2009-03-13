Зброя йде в обхід Харкова

Харків. 13 березня. УНІАН. Сьогодні вранці, 13 березня, співробітники Державної прикордонної служби України неподалік села Порохонь Середино-Будського району Сумської області затримали автомобіль «УАЗ», набитий пневматичною зброєю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, прикордонний наряд відділу «Середина Буда», помітив, як з території Росії в напрямку державного кордону рухається автомобіль. Як тільки транспортний засіб потрапив в Україну, його зупинили.

Прикордонники виявили в автомобілі 50 пневматичних гвинтівок та 57 пневматичних пістолетів.

Після документування автомобіль разом зі зброєю буде передано працівникам митниці, а водієві доведеться відповідати в суді, повідомили у відділі.