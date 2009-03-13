Фельдман на 30-50% знижує оренду для підприємців ТЦ «Барабашове»

Харків. 13 березня. УНІАН. Народний депутат України, почесний президент Концерну «АВЕК» Олександр ФЕЛЬДМАН оголосив про те, що керівництво Концерну запроваджує орендні знижки на 30-50% для підприємців харківського Торгового центру «Барабашове».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Концерну, свою заяву

О.ФЕЛЬДМАН зробив під час зустрічі з підприємцям ТЦ «Барабашове», присвяченій обговоренню питань антикризової підтримки харківських підприємців.

Депутат-бютівець поінформував зібрання, що адміністрація Торгового центру у період економічної кризи не планує індексувати і тим більше підвищувати існуючі ставки оренди.

При цьому О.ФЕЛЬДМАН дав доручення директору ТЦ «Барабашове» Андрію ШЕСТАКОВУ розробити справедливий механізм зниження вже існуючих орендних ставок на 30-50%, а також накласти мораторій на підвищення вартості послуг і тарифів для підприємців ТЦ «Барабашове». Крім цього, адміністрації ТЦ «Барабашове» доручено спільно з підприємцями в тижневий термін розробити систему антикризових пільг і затвердити дію даної схеми на весь період подолання економічної кризи в Україні.

«З повною відповідальністю можу вам сказати одне – в умовах, що склалися, особисто я, Концерн «АВЕК», а також адміністрація Торгового центру не збираємося «переживати

Він економічну кризу за ваш рахунок». Ні на рівні держави, ні на рівні міста, ні на рівні «Барабашового» я не кину вас наодинці зі своїми проблемами» - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

заявив, що бачить своє завдання у тому, аби на державному рівні відстоювати інтереси підприємців.

«Саме для того, щоб «потім не ховати ока», я і ряд депутатів-харків`ян свідомо пішли на конфлікт з парламентським комітетом з податків і заблокували введення нового ринкового податку замість існуючого ринкового збору, не дали скасувати фіксований податок, не дозволили прийняти закон про додаткове відрахування до Пенсійного фонду з кожного торгуючого на ринках. Незважаючи на кризу, ми продовжуємо початі капітальні проекти, виносимо комунікації, реконструюємо дороги і допомагаємо місту. Ми не скрутили жодної соціальної і добродійної програми і не збираємося скорочувати робочі місця», – заявив О.ФЕЛЬДМАН під час свого виступу.