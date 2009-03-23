На Харківщині можуть закрити 200 сільських поштових відділень

Поштові відділення зв’язку, що знаходяться в сільських районах Харківської області, збиткові і знаходяться під загрозою закриття. Про це на апаратній нараді в облдержадміністрації повідомив голова облдержадміністрації Арсен Аваков, посилаючись на інформацію, надану йому керівником Харківської дирекції «Укрпошта» Ваграмом Гуляном.

Йдеться про можливе закриття до 200 відділень зв`язку, уточнив керівник області.

«Нам разом з облрадою потрібно ухвалювати принципове рішення про дотацію сільських відділень зв’язку. Але для того, щоб ухвалити кваліфіковане рішення, я хочу мати незалежні кваліфіковані висновки по «Укрпошті», - сказав Арсен Аваков. Він доручив ГУ промисловості транспорту і зв’язку провести протягом 3-4 днів аналіз ситуації, на підставі якого буде ухвалено рішення по сільських відділеннях зв’язку.

У свою чергу голова Харківської облради Сергій Чернов висловився за підтримку поштової мережі на селі. «Обласна рада одержує величезну кількість звернень. Поштові відділення скорочуються, торгівля йде геть, мережа облспоживспілки стискається і деякі населені пункти залишаються без яких-небудь можливостей отримання послуг. Навіть хліб продавався в поштових відділеннях», - сказав Сергій Чернов

«Я теж дав такі доручення, ми готуємо аналіз, нам потрібно ухвалити зважене рішення по структурах, які працюють на селі, і знайти оптимальний варіант їх рішення, щоб залишити на селі хоча б мінімальний рівень послуг», - заявив керівник обласної ради.

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