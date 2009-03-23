Пташиний грип у загиблих на Харківщині диких гусей не виявлено

За попередніми даними санепідемстанції, пташиний грип у загиблих на Харківщині, поблизу села Краснопавлівка, диких гусей не виявлено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, на сьогодні кількість загиблих птахів досягла майже 1000.

Нині на місці виникнення надзвичайної ситуації, пов‘язаної із загибеллю диких птахів, працюють обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, оперативна група Головного управління МНС в області, служба ветеринарної медицини, облСЕС, екологічна служба та правоохоронці.

Членами комісії визначені попередні заходи для локалізації ситуації. Фахівцями ветмедицини у Лозівському районі відібраний матеріал загиблої птиці для проведення лабораторних аналізів, а санепідемстанцією та КП ВТП «Вода» взяті проби води для аналізів. Комісією визначені спосіб і місце утилізації загиблої птиці.

Всі роботи проводяться з дотриманням найсуворіших заходів безпеки. Для цього ГУ МНС забезпечило задіяних на них фахівців спеціальними засобами індивідуального захисту шкіри та органів дихання. Також на місці виставлені стаціонарні та мобільний пости правоохоронців.

Фахівцями районної Державної лабораторії ветмедицини за результатами попередньо отриманого аналізу крові птахів не підтверджена наявність пташиного грипу та хвороби Ньюкасла. Остаточні висновки щодо причин загибелі дичини планується зробити 24 березня.

Рятувальники МНС проводять відповідну роз’яснювальну роботу з місцевими жителями.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 березня у Лозівському районі Харківщини, на березі та у прибережній зоні Краснопавлівського водосховища були виявлені близько 500 загиблих диких перелітних гусей.