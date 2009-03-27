У Куп’янську згорів чоловік

Харків. 27 березня. УНІАН. Внаслідок пожежі, яка сталася минулої доби в Куп’янську, загинула людина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Харківській області, пожежа сталася в одному з приватних будинків в смт Куп’янськ – Вузловий на вул. Нахімова.

Після повідомлення на місце негайно виїхала чергова варта МНС. Вогнем були охоплені домашні речі. Вогонь вирував на площі понад 40 кв. метрів. На місці пожежі було знайдено загиблого господаря будинку, чоловіка 1952 року народження.

Причини пожежі та збитки нанесені вогнем встановлюються.