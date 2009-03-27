На Харківщині святкуватимуть річницю пакту Молотова-Рібентропа

Харків. 27 березня. УНІАН. Депутати Харківської облради внесли до списку визначних історичних дат Харківщини на 2009 рік святкування річниці укладення пакту Молотова-Рібентропа.

Як передає кореспондент УНІАН, за перелік визначних дат Слобожанщини, до якого внесено, зокрема, й дата під назвою «Волинська різанина», проголосували сьогодні на 40-й сесії облради 99 депутатів.

Ухваленню цього рішення передувала тривала дискусія, де представники більшості, яку в Харківській облраді становлять члени Партії регіонів, доводили необхідність збереження «історичної правди», уникнення «фальсифікації історії», а також того, щоб у переліку державних свят України «не було Бандери, Петлюри і Мазепи».

Необхідність внесення до списку визначних дат Харківщини святкування річниці укладення пакту Молотова – Рібентропа один з депутатів, зокрема, умотивував тим, що саме «завдяки цьому кілька західних областей увійшли до складу Радянської України». «Вони ж там святкують голодомор, до якого не мають ніякого відношення», - висловився депутат з місця в тому розмінні, що східні області вільні визначати, які відзначати дати, а які ні.

Народний депутат України, голова обласної організації Партії регіонів Дмитро ШЕНЦЕВ закликав з трибуни сесії затвердити список, аби «не дати керівникам у Києві здійснити фальсифікацію свідомості наших людей».

Проти затвердження списку у запропонованому вигляді виступили народні депутати Валерій КАМЧАТНИЙ та Олексій ЛОГВИНЕНКО (фракція БЮТ). На думку останнього, у таких справах не можна керуватися принципом помсти.

«Злочин не може бути визначною датою», і «логіка «зуб за зуб» - погана логіка, або тоді й операцію «Вісла» давайте відзначати, - заявив О.ЛОГВИНЕНКО.

Депутати облради не підтримали пропозицій колеги Дмитра ПИЛИПЧУКА (фракція «Відродження»), а також Ярослава ЮЩЕНКА («Наша Україна»), які запропонували доопрацювати документ і винести для затвердження на наступну сесію.