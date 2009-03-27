В метрополітені ловитимуть липових пільговиків

Харків. 27 березня. УНІАН. У Харківському метрополітені розпочато боротьбу з «липовими» документами.

Як повідомляє сайт метрополітену, про це поінформував головний інженер підприємства Сергій ШТАНЬКО.

Виявлятимуть зайців-пільговиків за допомогою пристрою, який фіксуватиме документи пасажирів пільгової категорії. Пристрій було встановлено 20 березня на станції метро «Героїв праці».

Спеціальне устаткування, за словами С.ШТАНЬКА, було встановлене «для виявлення документів, які не дають права пільгового проїзду, для подальшого інформування співробітників метрополітену на пропускних пунктах, вилучення цих документів і передачі інформації про порушників за місцем роботи і в правоохоронні органи».

Керівник підкреслив, що «пільга на проїзд надається державою, і незаконне користування пільговим проїздом є крадіжкою державних коштів».