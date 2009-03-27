Добкін скучає за Куйбідою

Харків. 27 березня. УНІАН. Кожне місто вирішує проблеми житлово-комунального господарства самостійно.

Як повідомляє сайт міськради, про це заявив Харківський міський голова Михайло ДОБКІН на зустрічі мерів, яка відбулася 26 березня у Вінниці.

«Ми всі за 3 роки каденції працювали з трьома різними міністрами ЖКГ, і кожний бачив реформу житлово-комунального господарства по-своєму. Особливість останнього міністра полягає в тому, що зараз повністю розірваний зв`язок між містами і відсутні комунікації. Я міністра бачу тільки по телебаченню, або коли він приходить до нас на засідання Асоціації міст України. Тому говорити про системне реформування ЖКГ не доводиться. Кожне місто вирішує ці проблеми самостійно», - сказав М.ДОБКІН.