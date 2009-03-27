Курси валют у банках Харкова

Долар 8,15 – 8,27

Харків. 27 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 27 березня: Мегабанк - купівля долара - 8,15 грн. (продаж - 8,35 грн.), євро - 10,7 грн. (11,3 грн.), Меркурій - 8,2 (8,35), 10,9 (11,3), Реал-банк - 8,27 (8,35), 11,1 (11,37), Базис - 8,24 (8,3), 10,9 (11,3) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 27 березня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США - 770.0000 (на 26 березня - 770.0000) 100 EUR - 1047.7390 (на 26 березня - 1039.0380) 10 RUR - 2.3008 (на 26 березня - 2.2831).

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