ПР вивела у Харкові на мітинг 30 тисяч

Харків. 27 березня. УНІАН. Сьогодні у Харкові в рамках всеукраїнської акції Партії регіонів пройшов мітинг її прихильників під гаслом «Скажи кризі ні! Уряд – до відповідальності!».

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу, як про це оголосив у виступі міський голова Михайло ДОБКІН, взяло учать 35 тисяч осіб.

За даними прес-служби обласної міліції, мітинг зібрав близько 30 тисяч учасників. Охорону громадського порядку забезпечували близько 550 співробітників органів внутрішніх справ.

Активісти тримали в руках плакати з написами: «Кризі – стоп!», «Уряд – до відповідальності за розвал економіки!», «Юля, досить грабувати і гробити країну!», «Уряд і Президента - у відставку!», «Юля, дякуємо за твій кризовий план!», «Прирівняти мінімальну зарплату до прожиткового мініміму!», «Діти війни - за відставку помаранчевої влади!», «Діти війни - за дострокові вибори!», «Діти війни - за союз із Росією!».

На мітингу, який пройшов на майдані Свободи в центрі Харкова, виступили мер М.ДОБКІН, народні депутати Інна БОГОСЛОВСЬКА, Дмитро ШЕНЦЕВ та Віктор КОРЖ, та голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ. Увазі присутніх було запропоноване також відеозвернення лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

У виступах ораторів, серед інших, пролунали вимоги відставки Президента і уряду, проведення дострокових виборів Верховної ради, прийняття державної антикризової програми, підтримки промисловості Харківщини.

Дехто з учасників акції, зокрема, студенти, вчителі та робітники підприємств зізнавалися журналістам «не на камеру», що прийшли на мітинг «добровільно-примусово», щоб «не мати неприємностей».

На знімку: учасники мітингу прихильників Партії регіонів на майдані Свободи 27 березня 2009 р.

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