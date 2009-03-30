Курси валют у банках Харкова

Долар 8,15 – 8,25

Харків. 30 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 30 березня: Мегабанк - купівля долара - 8,15 грн. (продаж - 8,3 грн.), євро - 10,5 грн. (11,1 грн.), Меркурій - 8,18 (8,29), 10,8 (11,1), Реал-банк - 8,23 (8,3), 10,8 (11,05), Базис - 8,25 (8,28), 10,82 (11,15) відповідно, передає SQ. Як повідомляв УНІАН, на 30 березня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 27 березня – 770.0000), 100 EUR – 1023.7150 (на 27 березня – 1047.7390), 10 RUR – 2.3045 (на 27 березня – 2.3008).

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