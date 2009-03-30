Перелітні гуси отруїлися протравленою кукурудзою

Перелітні дикі гуси в Харківській області загинули від отруєння.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації,

відповідні дані дослідження матеріалу від тушок диких гусей, які загинули 22 березня на березі Краснопавлівського водосховища в Лозівському районі, оприлюднив Державний комітет ветеринарної медицини.

За результатами досліджень, вірус пташиного грипу у гусей не виявлений. Згідно з хіміко-токсикологічними дослідженнями змісту шлунків на наявність токсичних елементів встановлено перевищення в 10 разів допустимої норми кількості цинку і заліза, які потрапили до організмів птахів у результаті поїдання зерна, протравленого перед посівом кукурудзи.

Прес-служба нагадує, що 22 і 23 березня в Харківській області в Лозівському районі поблизу селища Краснопавлівка на березі і в прибережній зоні Краснопавлівського водосховища було знайдено 917 мертвих диких гусей.