На Харківщині почали палити суху траву

Харків. 30 березня. УНІАН. На Харківщині збільшилася кількість пожеж внаслідок випалювання сухої трави.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

За даними прес-служби, протягом минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж пов’язаних з горінням сухої трави. Їхня загальна площа становила близько 11 гектарів.

Спалення трави, повідомили у прес-службі, наносить велику шкоду природі, призводить до пожеж в домогосподарствах, на фермах, приміських котеджах, дачних будинках тощо.