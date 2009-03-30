На Харківщині почали палити суху траву
11:06, 30 березня 2009Харьків
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Вже згоріло 11 га
Харків. 30 березня. УНІАН. На Харківщині збільшилася кількість пожеж внаслідок випалювання сухої трави.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.
За даними прес-служби, протягом минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж пов’язаних з горінням сухої трави. Їхня загальна площа становила близько 11 гектарів.
Спалення трави, повідомили у прес-службі, наносить велику шкоду природі, призводить до пожеж в домогосподарствах, на фермах, приміських котеджах, дачних будинках тощо.
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