Делегація Харкова перебуває у Брно

Харків. 30 березня. УНІАН. З 29 березня по 5 квітня 2009 р. делегація м. Харкова на чолі із заступником Харківського міського голови - директором Департаменту бюджету і фінансів Тетяною ТАУКЕШЕКОЮ відвідає місто-партнер Брно (Чеська Республіка).

Як повідомляє сайт Харківської міськради, мета поїздки - поглиблення міжнародного співробітництва та проведення переговорів щодо реалізації спільних міжнародних проектів між містами Брно та Харковом, а також обмін досвідом щодо формування міських бюджетів та узгодження планів співпраці на 2009-2010 рр. у галузі культури.

Під час візиту будуть проведені робочі зустрічі з першим заступником Пріматора (мера) м. Брно, головою Фінансового комітету Міських зборів, головою Відділу бюджету та фінансування, директором Культурного центру м. Брно та представником Відділу культури Магістрату (мерії) м. Брно. Також члени делегації відвідають Консульство України в м. Брно.

Після відвідин міста Брно члени делегації відбудуть до м. Зальцбурга (Республіка Австрія), де відбудуться ділові зустрічі в Магістраті цього міста та, згідно з дорученням Постійної комісії з міжнародного співробітництва, інвестицій та сприяння підготовці і проведенню у місті Харкові Євро -2012 з футболу, до м. Кремс з метою розгляду можливості започаткування спільного проекту з підготовки кадрів для готельного господарства міста Харкова за участі спеціалізованого вищого навчального закладу та готельної бази австрійського міста.