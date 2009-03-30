1 квітня у Харкові заб’ють козла
11:32, 30 березня 2009Харьків
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В ході підготовки до Євро?
Харків. 30 березня. УНІАН. У Харкові пройде Перший відкритий чемпіонат міста з доміно, присвячений Дню сміху.
Про це повідомляє сайт міськради.
Про проведення Чемпіонату сьогодні в прес-центрі Харківської міської ради (вул. Квітки-Основ’яненка, 7, 2-й поверх) розповість заступник міського голови - директор Департаменту з питань підготовки і проведення фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 р. і спорту Віктор ХРИСТОЄВ.
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