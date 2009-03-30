Поблизу Римарської перекриють два провулки

Харків. 30 березня. УНІАН. Провулки Грабовського та Класичний на певний час будуть закриті для руху транспорту.

Як повідомляє сайт міськради, рух транспорту по пров. Грабовському на дільниці від вул. Римарської до вул.Сумської та по пров. Класичному від вул. Клочківської до вул. Римарської з 30 березня до 17 квітня повністю закриваються у зв’язку з виконанням ремонту теплопроводу.