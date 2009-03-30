Квитки в зоопарк подорожчають

Харків. 30 березня. УНІАН. З першого квітня подорожчають квитки для відвідувачів Харківського зоопарку.

Про це повідомляє сайт зоопарку.

Квиток для дорослий тепер коштуватиме - 20 гривень (до цього – 15). Для дітей від 5 до 13 років - 5 грн. Дітям до 5 років - вхід безкоштовний.

Для людини, яка 1 раз на рік відвідує зоопарк, така ціна не буде накладною, а ті любителі тварин, які гуляють по зоопарку часто, як завжди, можуть придбати абонементи, повідомляє сайт: на рік - 800 грн., на півроку - 540 грн., на 3 місяці - 340 грн., на 1 місяць - 160 грн.

Зоопарк працює щодня: з 8-ї години ранку - весь світловий день, без вихідних.