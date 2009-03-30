Фельдман укладає з підприємцями «антикризові договори»

Харків. 30 березня. УНІАН. На сьогодні в Харкові між адміністраціями торгових центрів групи компаній Концерну «АВЕК» та підприємцями складаються індивідуальні «антикризові договори» про зниження ставок оренди на період економічної кризи.

Як повідомляє прес-служба «Концерну АВЕК», згідно з «антикризовими договорами», підприємці отримають 50% пільги щодо сплати оренди терміном на 15 місяців.

Окрім вказаних орендних пільг, почесний президент Концерну «АВЕК», народний депутат (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН дав кілька доручень щодо запровадження з 1 квітня низки додаткових пільг для підприємців на продовження договорів оренди, паркування та користування послугами на торгових центрах.

Також передбачається запровадження системи «бронювання» торгових місць за тими підприємцями, які були змушені тимчасово припинити свою діяльність через економічні труднощі, йдеться в повідомленні.

Крім того, розглядається питання про створення кількох сотень безплатних торгових місць для харків`ян, які потрапили під скорочення на підприємствах міста і які хотіли б спробувати свої сили у сфері торгового підприємництва.