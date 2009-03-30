На Харківщині розпочалася посівна

Харків. 30 березня. УНІАН. В Харківській області розпочалася посівна кампанія.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віктора ЗВЄРЄВА.

За його даними, господарства Харківщини розпочали посів ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 30 березня, ранніми зерновими культурами засіяно 776 гектарів.

Розпочали посів господарства Сахновщинського, Лозівського та Борівського районів.