У Харкові перебуває делегація з Англії

Британці відвідають дитсадки і школи

Харків. 6 квітня. УНІАН. У Харкові перебуває делегація педагогів з Великобританії. Як повідомляє сайт міськради, сьогодні в науково-методичному педагогічному центрі в рамках співпраці управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради з Британською радою відбулася зустріч керівників закладів освіти м. Лідс (Великобританія) з фахівцями харківського управління освіти. Після спілкування британські педагоги відвідають дошкільні та шкільні учбові заклади Харкова.

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