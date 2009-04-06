У Харкові перебуває делегація з Англії
14:00, 06 квітня 2009Харьків
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Британці відвідають дитсадки і школи
Харків. 6 квітня. УНІАН. У Харкові перебуває делегація педагогів з Великобританії.
Як повідомляє сайт міськради, сьогодні в науково-методичному педагогічному центрі в рамках співпраці управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради з Британською радою відбулася зустріч керівників закладів освіти м. Лідс (Великобританія) з фахівцями харківського управління освіти.
Після спілкування британські педагоги відвідають дошкільні та шкільні учбові заклади Харкова.
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