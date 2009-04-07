Металіст висунув фанатам ультиматум

Харків. 7 квітня. УНІАН. Футбольний клуб "Металіст" виступив з офіційним зверненням до своїх уболівальників.

"Шановні вболівальники!

Останнім часом футбольний клуб "Металіст" всіляко співпрацював з вами, надаючи підтримку в організації виїздів, підготовці барвистих банерів і посередництві в діалозі з правоохоронними органами.

При забезпеченні порядку ми відмовилися від "Беркута", мінімізували кількість міліції на секторах, ввели практику обслуговування матчів стюардами, а простіше кажучи, пішли назустріч усім вашим побажанням.

У свою чергу, на ці дії ми не зустріли гідної реакції у відповідь, на секторах продовжують використовуватися заборонені піротехнічні вироби: фаєри, вибухпакети, димові шашки.

Зокрема, під час проведення матчу з "Дніпром", на трибунах було використано величезну кількість вище перелічених виробів, які несли пряму загрозу життю і здоров`ю навколишніх глядачів і учасників матчу.

Крім цього, на клуб будуть накладені штрафні санкції, а сам факт систематичних грубих порушень регламенту ФІФА і УЄФА несприятливо позначиться на іміджі міста в світлі проведення ЄВРО-2012.

Футбольний клуб "Металіст" заявляє рішучий протест витівкам хуліганів і перериває усіляку співпрацю з тими представниками фан-руху, які в пориві підтримати свою команду якнайкраще, переходять межу дозволеного. У випадку, якщо ви, шановні вболівальники, не зробите висновки з ситуації, що склалася, і не зробите зустрічні кроки із забезпечення порядку при проведенні футбольних матчів, клуб буде вимушений припинити співпрацю зі всіма представниками фан-руху і почати власне розслідування з виявлення призвідників безладів."

Прес-служба ФК "Металіст"