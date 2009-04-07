Концерн АВЕК трансформується в інвестиційну групу

Харків. 7 квітня. УНІАН. Концерн АВЕК перетвориться на інвестиційну групу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку особисту позицію сьогодні на прес-конференції у Харкові висловив новообраний керівник Концерну АВЕК Олексій ТИМОФЄЄВ.

«Хочеться, щоб концерн АВЕК перетворився на інвестиційну групу, пріоритетом для цієї інвестиційної групи буде середньовисока та висока віддача у інвестиції», - сказав О.ТИМОФЄЄВ.

Для цього, на його переконання, потрібне кадрове зміцнення компанії. «Очевидно, що організаційні зміни не можуть бути не пов’язані з кадровими змінами. Але ці зміни будуть зі знаком плюс. Буде зміцнюватися фінансовий блок, інвестиційний блок. Компанії потрібні люди для опрацювання нових ідей. Буде створену таку команду, котра буде опрацьовувати ці ідеї та видавати кінцевий продукт у вигляді бізнесів з конкретними інвестиційними планами», - наголосив О.ТИМОФЄЄВ.

При цьому він відзначив, що не припинятиме діючих соціальних програм концерну, більше того, впроваджуватиме інші проекти із соціальним значенням у масштабі цілої країни.