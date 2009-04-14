У вівторок на Сході без опадів

Харків. 14 квітня. УНІАН. Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише у карпатському регіоні, а вдень і на крайньому півдні країни місцями невеликий короткочасний дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується південно-східний, східний, 5-10 м/с, вдень у Криму та південних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у східній частині від 3° морозу до 2° тепла, вдень 11-16°, у Карпатах 7-12°; на Закарпатті вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°.

У Київській області у вівторок очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.

У Києві температура вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°.