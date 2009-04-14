Проблемні банки: хроніка подій

Харків. 14 квітня. УНІАН. Видання «Дело» з`ясувало, чи готові банки піти на поступки позичальнику і відстрочити внесення платежу за страховкою заставного майна, у випадку якщо грошей вистачає лише на виплату кредиту.

«Надра»

У колл-центрі банку до перспективи відстрочити або розбити на частини страховий платіж за заставне майно поставилися негативно. «В першу чергу треба застрахувати. Якщо вибирати, то краще почекати з оплатою кредиту, ніж із платежем за страхуванням застави», — повідомили «Делу». Щоправда, затягувати з виплатою за позикою радять недовго — максимум до 1 травня. Справа у тому, що на прострочену до 1 травня заборгованість не нараховуються пеня і штраф. «Після 1 травня, за нашою інформацією, акція продовжуватися не буде», — сказали у колл-центрі.

«Київ»

У цьому банку менш категорично наполягали на страховому захисті, у випадку якщо нічим платити за кредитом. Однак прямо про те, що страховка може почекати, також ніхто не ризикнув сказати. Судячи з усього, зі страховим платежем можна почекати, але тільки після того, як клієнт зуміє переконати свого кредитного інспектора, що заплатити він ніяк не може. «Треба звернутися до інспектора, який працює безпосередньо з позичальником. У загальних правилах, звичайно, значиться, що договір страхування потрібно продовжувати. Але у кожному випадку є свої відхилення у вирішенні проблем. Наприклад, можна ж договір страхування розірвати та укласти новий. Але в даному випадку потрібно говорити з інспектором, як вирішити проблему», — порадили у колл-центрі банку «Київ».

Укрпромбанк

«Відстрочень банк ніяких не дає. Ні за страховкою, ні за кредитом», — повідомили у фінустанові. Проте спробувати відстрочити оплату страховки все ж таки можна. Для цього потрібно написати заяву на ім`я заступника голови правління банку Зінаїді Беляєвій, віднести в канцелярію і чекати відповіді.

За цей час, правда, можуть зняти гроші з кредитного рахунку і погасити ними страховку. Але в Укрпромбанку запевнили, що якщо таку заяву подати за тиждень до закінчення терміну дії страхового договору, то у фінустанові встигнуть її розглянути без ризику для кредитного рахунку позичальника. Але навести приклад успішного вирішення «страхового» питання в банку не змогли. По-перше, тому що звернень із цього приводу було небагато, по-друге, тому що нічим вони не закінчилися.

Родовід Банк

У колл-центрі банку питання щодо страховки рекомендували уточнювати в тому відділенні, де оформлявся договір. «Все вирішується в індивідуальному порядку», — уточнив співробітник.

Західінкомбанк

У цій фінустанові також порадили вирішувати проблему в індивідуальному порядку. «Пишіть лист тимчасовому адміністраторові — все вирішується тільки з її згоди», — сказали в банку. При цьому запевнили, що навіть якщо на розгляд листа піде багато часу, гроші з кредитного рахунку позичальника на погашення страховки не знімуть.

«БІГ Енергія»

У банку порадили вирішити проблему зі страховим платежем безпосередньо зі страховою компанією. «Яке відношення до страховки маємо ми? Банку важливо, щоб ви погасили кредит, а якщо нічим платити страховку — йдіть і вирішуйте цю проблему в страховій компанії», — сказали в банку.

Трансбанк

У колл-центрі відповіли, що питання страховки не в їхній компетенції, і відправили з`ясовувати його за місцем оформлення кредиту — в одне з київських відділень. Щоправда, за номером телефону, який люб`язно надали в колл-центрі, повідомили, що вже тижнів зо два тому банкіри з цього приміщення виїхали.

«Національний Кредит»

«У кредитному договорі прописана обов`язкова щорічна умова страхування, ніхто цієї умови не відміняв. Тобто з юридичної точки зору ніяких пільг немає. Тому потрібно домовлятися на рівні філіалу, там, де позичальник брав кредит», — пояснили в кредитному департаменті банку. «Кредитувальники» порадили все ж таки спочатку заплатити за позикою, а щодо страховки спробувати домовитися. «Може вийде розбити суму страхового платежу щомісячно або поквартально», — припустили вони.