В Рубіжному суха трава забрала життя людини

Харків. 15 квітня. УНІАН. На Харківщині палаюча суха трава забрала життя людини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося у Вовчанському районі на полі неподалік села Рубіжне.

Вогнем була охоплена трава на площі близько 100 квадратних метрів. Підрозділи МНС на цю пожежу не викликалися, вогонь загасили самотужки місцеві жителі. На місці пожежі вони знайшли чоловіка, який отримав сильні опіки 3-4 ступеня. Його було направлено до районної лікарні, де він і помер.

За даними прес-служби, минулої доби рятувальники 49 разів виїжджали на гасіння пожеж, пов’язаних з горінням сухої трави, сміття та очерету.