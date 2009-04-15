Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 15 квітня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,97 грн., продають – по 8,05 грн. Порівняно з 14 квітня, курс купівлі-продажу американської валюти майже не змінився. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі доларів коливаються в межах 7,85-8,005 грн., з продажу – 8,03-8,07 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,47 грн., що на 0,4% дешевше, ніж 14 квітня, продають – по 10,76 грн., що на 0,5% дешевше. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,37-10,60 грн., з продажу – в межах 10,67-11,00 грн.

Курс купівлі/продажу наявного рубля в комбанках сьогодні дещо знизився, порівняно з 14 квітня, і становить в середньому 0,2204/0,2459 грн. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,19-0,23 грн., з продажу – 0,23-0,26 грн.

Столичні банки купують долари в середньому по 7,97 грн., продають – по 8,05 грн. (курси не змінилися відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,54 грн., продажу – 10,74 грн., трохи змінився відучора.

Курс купівлі/продажу російського рубля в середньому в київських банках майже не змінився, порівняно з 14 квітня, і становить 0,2197/0,2486 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,95/8,04 грн., євро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,20/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/8,12 грн., євро – 10,30/11,10 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,97/8,025 грн., євро – 10,57/10,71 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США сьогодні, 15 квітня, становить 7,70, до євро – 10,22252, до російського рубля – 0,23062.