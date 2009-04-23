Проблемні банки: хроніка подій

Харків. 23 квітня. УНІАН. Видання «Дело» з`ясувало, яку суму депозитів і відсотків за ними виплатили тимчасові адміністратори проблемних банків вкладникам і хто з них у першу чергу може одержати свої гроші.

«Київ»

Банк не видає ані відсотки за вкладами, ані депозити, термін яких закінчився. Проте для вкладників, яким гроші потрібні на операцію або ж на лікування, робляться виключення. Щоб одержати кошти на такі потреби, потрібно написати заяву на ім`я тимчасового адміністратора і прикріпити до неї копії довідок, що підтверджують хворобу.

«Ми створили перелік таких вкладників. З їх заявами працює комісія, до складу якої увійшли фахівці служби безпеки, юридичного і кредитного відділів», — розповідає тимчасовий адміністратор банку «Київ» Віктор Мироненко. Він попереджає, що рішення видати гроші ухвалюється не відразу, оскільки комісія детально вивчає кожного вкладника, встановлює достовірність його довідок і необхідність лікування на відповідну суму депозиту.

«В першу чергу банк виплачує гроші людям, яким терміново потрібна операція. Недавно частково виплатили депозит шляхом переліку грошей на поточний рахунок у німецьку клініку вкладниці з онкологічним захворюванням», — говорить Мироненко. Причому це поширена практика — найчастіше необхідні суми не виплачують готівкою, а перераховують на поточний рахунок лікарні.

Всього за час роботи установи в режимі тимчасового адміністрування таким вкладникам було виплачено близько 4 мільйонів гривень.

«Надра»

Банк у першу чергу повертає депозити вкладникам, які звертаються з проханням повернути гроші у зв`язку з важкими формами захворювань, а також на лікування родичів — дітей, осіб похилого віку в аналогічних випадках, у зв`язку з важкими випадками раптового каліцтва, що становлять загрозу життю і здоров`ю. В усіх цих випадках потрібне документальне підтвердження з боку медичних установ, а також заява на ім`я тимчасового адміністратора.

Так, з 23 лютого по 17 квітня 2009 року комітет з розгляду скарг громадян банку «Надра» визначив до виплати близько 5,15 мільйонів гривень, понад 277 тисяч доларів і більше 107 тисяч євро вкладникам, які гостро потребують грошових коштів.

З 21 квітня фінустанова також почала виплату відсотків за депозитами, сума яких не перевищує в еквіваленті 20 тисяч доларів, усім клієнтам без виключення.

Родовід Банк

Перш за все тут повертають кошти вкладникам, яким гроші потрібні на операцію, екстрене лікування, тим, хто потрапив у ДТП, а також власникам депозитів, у яких загинули або померли родичі. Для отримання грошей необхідно подати заяву на ім`я тимчасового адміністратора і підтверджуючі документи.

У прес-службі повідомляють, що заяви відправляти на головний офіс необов`язково, в кожному відділенні є фахівець, який працює з вкладниками, які потрапили у форс-мажорні обставини. «За останній місяць таким вкладникам банк виплатив 5 мільйонів гривень», — говорить тимчасовий адміністратор Родовід Банку Віктор Кравець.

Укрпромбанк

В установі обіцяють виплатити депозит вкладникам, які потрапили у форс-мажорні обставини, що несуть загрозу життю. Для цього так само, як в банках «Надра» і «Київ», необхідно подати заяву і підтверджуючі документи з медичних установ про необхідність лікування на певну суму. Вклад або виплачується готівкою, або перераховується на поточний рахунок лікарні.

Загальна сума виконаних зобов`язань перед фізичними особами-вкладниками за рахунок виплат за форс-мажорними обставинами і продажу заставного майна склала 274,2 мільйона гривень.

Крім того, за час роботи тимчасового адміністратора банк виплатив відсотків за депозитами в сумі 243,3 мільйона гривень фізичним особам і 9,3 мільйона гривень юридичним особам. З пенсійних рахунків було виплачено 353,3 мільйона гривень.