У містах України можна й далі катать на рівні 60 км/год

Харків. 24 квітня. УНІАН. В українських містах швидкісний режим для транспортних засобів буде збережений на рівні 60 км/год.

Як повідомив в ексклюзивному коментарі УНІАН заступник начальника Департаменту Державної автоінспекції Сергій БУДНИК, Кабінет міністрів 22 квітня на засіданні схвалив внесений Міністерством внутрішніх справ проект постанови про внесення змін до Правил дорожнього руху.

«МВС запропонувало зберегти швидкісний режим у містах, а на автомагістралі – дозволити рух зі швидкістю 130 км/год.», - сказав С.БУДНИК.

У той же час, представник ДАІ уточнив, що в Україні до категорії автомагістралі відноситься тільки одна дорога «Київ-Бориспіль».

«За містом, за умови наявності розділової смуги або бетонної огорожі між смугами руху, швидкість руху не повинна перевищувати 110 км/год.», - повідомив С.БУДНИК, додавши, що відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення перевищення швидкісного режиму на 20 км в Україні не фіксується.

Представник ДАІ також повідомив, що обмеження швидкості на трасах може здійснюватися за допомогою встановлення спеціальних застережних знаків тільки за умови проведення дорожніх робіт.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня уряд прийняв постанову ”Про внесення змін до Правил дорожнього руху”, яким передбачається підвищення максимально допустимої швидкості в середньому на 20 км/год.

Змінами, внесеними до Правил дорожнього руху, передбачено, що в населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю 70 км/год., у населених пунктах на дорогах, що мають шість і більш смуг в обох напрямах, - 80 км/год., у населених пунктах на дорогах, що мають шість і більш смуг в обох напрямах руху і встановлений бетонний або інший відбійник, - 90 км/год.

Транспортним засобам (окрім автобусів, мікроавтобусів, вантажних автомобілів і автомобілів, якими управляють водії зі стажем до 2 років) на автомагістралях дозволяється рух зі швидкістю 130 км на годину, на інших дорогах поза межами населених пунктів - 110 км/год., на дорогах, що проходять через населені пункти, які позначені знаком 5.47, - 90 км/год.