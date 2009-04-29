Федченко розкаже, як валив Дієго Понсе
00:05, 29 квітня 2009Харьків
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Прес-конференція Професора
Харків. 29 квітня. УНІАН. Сьогодні у прес-центрі «Майдан Свободи» відбудеться прес-конференція інтерконтинентального чемпіона за версією IBF у надлегкій вазі Сергія ФЕДЧЕНКА та його тренера Віктора ДЕМЧЕНКА.
Прес-конференція присвячена поєдинку С.ФЕДЧЕНКА з аргентинцем Дієго ПОНСЕ, у якому харківський боксер відстояв титул чемпіона.
Початок прес-конференції о 14.00. Адреса: майдан Свободи, 8, кімн.305.
Тел.: 720-12-15, 720-12-16.
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