Федченко розкаже, як валив Дієго Понсе

00:05, 29 квітня 2009
Харьків
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Прес-конференція Професора

Харків. 29 квітня. УНІАН. Сьогодні у прес-центрі «Майдан Свободи» відбудеться прес-конференція інтерконтинентального чемпіона за версією IBF у надлегкій вазі Сергія ФЕДЧЕНКА та його тренера Віктора ДЕМЧЕНКА.

Прес-конференція присвячена поєдинку С.ФЕДЧЕНКА з аргентинцем Дієго ПОНСЕ, у якому харківський боксер відстояв титул чемпіона.

Початок прес-конференції о 14.00. Адреса: майдан Свободи, 8, кімн.305.

Тел.: 720-12-15,   720-12-16. 

Фото Андрія Кравченка

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