Федченко розкаже, як валив Дієго Понсе

Прес-конференція Професора

Харків. 29 квітня. УНІАН. Сьогодні у прес-центрі «Майдан Свободи» відбудеться прес-конференція інтерконтинентального чемпіона за версією IBF у надлегкій вазі Сергія ФЕДЧЕНКА та його тренера Віктора ДЕМЧЕНКА. Прес-конференція присвячена поєдинку С.ФЕДЧЕНКА з аргентинцем Дієго ПОНСЕ, у якому харківський боксер відстояв титул чемпіона. Початок прес-конференції о 14.00. Адреса: майдан Свободи, 8, кімн.305. Тел.: 720-12-15, 720-12-16. Фото Андрія Кравченка

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