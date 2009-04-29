Курси валют у комбанках Харкова

Долар 8,01 – 8,03 грн.

Харків. 29 квітня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 29 квітня: Мегабанк - покупка долара - 8,01 грн. (продаж - 8,1 грн.), євро - 10,4 грн. (10,75 грн.), Меркурій - 8,01 (8,06), 10,45 (10,65), Реал-банк - 8,03 (8,06), 10,4 (10,55), Базис - 8,02 (8,06), 10,5 (10,75) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 29 квітня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 28 квітня – 770.0000) 100 EUR – 1000.3840 (на 28 квітня – 1010.6250) 10 RUR – 2.2949 (на 28 квітня – 2.3061).

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