Курс долара в обмінниках КиєвА

Харків. 29 квітня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,01 грн., продають – по 8,07 грн. Порівняно з 28 квітня курс купівлі-продажу американської валюти майже не змінився. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі доларів коливаються в межах 7,95-8,051 грн., з продажу – 8,059-8,08 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,44 грн., курс купівлі трохи збільшився порівняно з 28 квітня; продають по 10,68 грн. - на 0,5% дорожче. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,25-10,59 грн., з продажу – в межах 10,58-10,72 грн.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні трохи збільшився, порівняно з 28 квітня, і становить в середньому 0,2227 грн., продажу – трохи зменшився – до 0,245 грн. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,235 грн., з продажу – 0,235-0,26 грн.

Комбанки в Києві купують долари в середньому по 8,03 грн., продають – по 8,07 грн. (курси не змінилися відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,49 грн., на 0,6% дорожче, ніж 28 квітня, продажу – 10,68 грн., на 0,5% дорожче.

Курс купівлі російського рубля в середньому по київських банках підвищився на 1,2%, порівняно з 28 квітня, і становить 0,2232 грн., курс продажу трохи знизився - до 0,2472 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 8,00/8,07 грн., євро – 10,40/10,70 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,00/8,15 грн., євро – 10,40/11,10 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,025/8,05 грн., євро – 10,45/10,60 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 29 квітня, становить: гривні до долара США - 7,70, до євро – 10,00384, до російського рубля – 0,22949.