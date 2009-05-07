У п’ятницю на Сході можливий дощ

Харків. 7 травня. УНІАН. У п’ятницю, 8 травня, за прогнозами синоптиків, у західних та північних областях України очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на півночі місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вночі у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі 3-8°, вдень 16-21° тепла; в Карпатах вночі заморозки 0-3°, температура вдень 6-11° тепла.

На решті території буде хмарна погода з проясненнями, можливі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер переважно західний, 5-10 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°.

На Київщині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 3-8°, вдень 16-21°. По м. Києву температура вночі 6-8°, вдень 18-20°.

7 травня температура води в Дніпрі біля Києва - 14°.