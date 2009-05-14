Сьогодні у Харкові назвуть кращого провідника і красуню магістралей

Харків. 14 травня. УНІАН. У Харкові, у спортивному комплексі «Локомотив» Південної залізниці, розпочався традиційний щорічний конкурс на звання кращого провідника, оголошений “Укрзалізницею”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці, за почесні звання змагаються команди усіх залізниць України, до складу яких входить по три особи. Це провідники пасажирських потягів та потягів підвищеного комфорту, які перемогли у подібних конкурсах, що проходили в лютому-березні у структурних підрозділах залізниць України. В основному це жінки. Чоловіків серед них лише троє.

Конкурсанти мають продемонструвати теоретичні знання, високу якість і культуру обслуговування пасажирів, знання правил безпеки руху та дії у нестандартних ситуаціях.

По обіді тут же відбудеться й фінальна частина конкурсу краси «Красуня Українських магістралей».

Серед присутніх на урочистостях - заступник генерального директора «Укрзалізниці» Анатолій СЛОБОДЯН, начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК, представники залізниць України та місцевих органів влади.

Довідка УНІАН. До складу “Укрзалізниці” входить 6 залізниць (Донецька, Львівська, Одеська, Придніпровська, Південна і Південно-Західна), що з`єднують усі області України.

Експлуатаційна довжина головних залізничних шляхів України становить 22,3 тис. км.

У 2008 році “Укрзалізниця” у далекому сполученні перевезла 134,3 млн. пасажирів. Їх обслуговують 126 основних вокзалів і 1684 станції.