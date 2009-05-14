Курси валют у банках Харкова

Долар 7,35 – 7,75

Харків. 14 травня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 14 травня: Мегабанк – купівля долара - 7,5 грн. (продаж - 7,72 грн.), євро - 10,3 грн. (10,7 грн.), Базис - 7,6 (7,8), 10,37 (10,6), Меркурій - 7,35 (7,71), 10,2 (10,6), Реал-банк - 7,75 (7,88), 10,5 (10,8) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 14 травня Національний банк України, встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 762.5200 (на 13 травня – 765.5500) 100 EUR – 1038.7810 (на 13 травня – 1047.5021) 10 RUR – 2.3841 (на 13 травня – 2.3715).

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