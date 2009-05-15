Уряд наказав проводити в містах сільгосп`ярмарки

Харків. 15 травня. УНІАН. Кабінет міністрів України зобов`язав Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську і Севастопольську міські державні адміністрації організувати проведення в містах щотижневих ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції.

Як повідомили УНІАН в управлінні по зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, відповідне розпорядження було прийняте на засіданні уряду 13 травня ц.р.

Згідно з розпорядженням, до ярмаркування мають залучатися товаровиробники не лише з регіону, де вона проводиться, а й з інших областей.

В уряді вважають, що проведення продовольчих ярмарків дасть можливість забезпечити населення якісною сільськогосподарською продукцією за доступними цінами, а також сприятиме розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, селянських і фермерських підприємств.