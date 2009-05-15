Курси валют у банках Харкова

Долар 7,35 - 7,62 грн.

Харків. 15 травня. УНІАН. На 15 травня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,4 грн. (продаж - 7,7 грн.), євро - 10,2 грн. (10,5 грн.), Базис - 7,4 (7,64), 10,1 (10,45), Меркурій - 7,35 (7,68), 10,15 (10,58), Реал-банк - 7,62 (7,77), 10,3 (10,58) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 15 травня Національного банку України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 762.3500 (на 14 травня – 762.5200), 100 EUR – 1033.9753 (на 14 травня – 1038.7810), 10 RUR – 2.3699 (на 14 травня – 2.3841).

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