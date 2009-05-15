Делегація Харківщини відвідає Білорусь

Харків. 15 травня. УНІАН. Делегація Харківщини планує відвідати Мінську область.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та євроінтеграції облдержадміністрації Віктора КОВАЛЕНКА.

За його словами, 17 - 22 травня делегація Харківської області на чолі з заступником голови облдержадміністрації Ярославом ЮЩЕНКОМ відвідає Мінську область Республіки Білорусь.

Делегація візьме участь у «Білоруському промисловому форумі», де проведе презентацію інноваційно-інвестиційного потенціалу та експортних можливостей Харківщини, а також проведе зустрічі з послом України в Республіці Білорусь та керівництвом Мінської області.

Крім того, під час візиту планується підписання Угоди про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Вовчанською райдержадміністрацією Харківської області та Логойським райвиконкомом Мінської області.