Суд амністував убивцю народного депутата Кушнарьова
17:27, 15 травня 2009Харьків
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Справу можна закривати?
|Дмитро Завальний
Як повідомив кореспондент «МедиаПорта» із засідання суду, суддя апеляційного суду Юрій Шевченко вирішив: Завального амністувати. Отже і справа про вбивство може бути закрита.
Сім`я Євгена Кушнарьова – потерпіла сторона, – виступала проти амністії – вона вважає таку позицію нелогічною, до того, якщо справа буде закрита, на думку сім`ї, правди про смерть Кушнарьова вже ніхто ніколи не дізнається.
Дмитра Завального звинувачували по двох статтях: вбивство з необережності і незаконне носіння зброї. Закон дозволяє звільняти від покарання за такі злочини. Крім того, на користь Завального була ще одна обставина – у нього є неповнолітня донька.
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