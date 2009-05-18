На Харківщині з`ясують, хто з журналістів краще пише

Харків. 18 травня.. УНІАН. Харківська обласна організація Національної спілки журналістів та управління у справах преси та інформації облдержадміністрації оголосили про проведення обласного творчого конкурсу «Часопис».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, проведення конкурсу має на меті «підвищення авторитету ЗМІ Харківщини, посилення їхнього впливу на демократичні перетворення у суспільстві, духовне відродження, розбудову незалежної демократичної правової держави».

До участі в конкурсі запрошуються творчі працівники районних, міських, обласних та регіональних газет, журналів Харківщини, державних та приватних телерадіокомпаній області.

Матеріали на конкурс приймаються до 19 травня 2009 року. Переможців визначатимуть у номінаціях «Новини», «Аналітика», «Публіцистика».