У Харкову знову згорів автомобіль

Харків. 19 травня. УНІАН. Сьогодні в Харкові знову горів автомобіль.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася в Київському районі міста, на розі по вулиці Шевченка, 317.

Пожежа була ліквідована о 3.54. Постраждалих немає.

Причини пожежі і збитки, нанесені вогнем, встановлюються.