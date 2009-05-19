У Харкову знову згорів автомобіль
10:20, 19 травня 2009Харьків
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Причини пожежі встановлюються
Харків. 19 травня. УНІАН. Сьогодні в Харкові знову горів автомобіль.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася в Київському районі міста, на розі по вулиці Шевченка, 317.
Пожежа була ліквідована о 3.54. Постраждалих немає.
Причини пожежі і збитки, нанесені вогнем, встановлюються.
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