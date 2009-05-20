Курси валют у комбанках Харкова

Доллар 7,5 - 7,55 грн.

Харків. 20 травня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 20 травня: Мегабанк - купівля долара - 7,5 грн. (продаж - 7,65 грн.), євро - 10,2 грн. (10,4 грн.), ), Базис - 7,53 (7,65), 10,2 (10,43), Меркурій - 7,51 (7,65), 10,18 (10,45), Реал-банк - 7,55 (7,65), 10,43 (10,55 відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 20 травня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 762.0800 (на 19 травня – 762.1400) 100 EUR – 1037.3433 (на 19 травня – 1028.4317) 10 RUR – 2.3852 (на 19 травня – 2.3602).

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