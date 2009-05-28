Азербайджанці пропонують встановити у Харкові пам’ятник Грушевському

Харків. 28 травня. УНІАН. Азербайджанці України виступили з ініціативою встановлення в Харкові пам’ятника президенту Української народної республіки Михайлу ГРУШЕВСЬКОМУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час святкування у Харкові Дня Азербайджанської демократичної республіки голова Представництва Всесвітнього Конгресу азербайджанців в Україні Октай РУСТАМОВ.

«Азербайджанцям відома роль Михайла ГРУШЕВСЬКОГО в становленні української держави, і вони вважають, що він цілком заслуговує на велику пошану», - сказав О.РУСТАМОВ, виступаючи перед учасника урочистого зібрання.

Він повідомив, що громадська організація, яку він очолює, звернеться до влади Харкова з проханням виділити землю для спорудження пам’ятника видатному історику і державному діячеві в столиці Слобожанщини.

За словами О.РУСТАМОВА, азербайджанці України готові зібрати свої кошти на встановлення пам’ятника і сподіваються, що це можна буде зробити протягом одного року.

Довідка УНІАН. Представництво Всесвітнього Конгресу азербайджанців в Україні офіційно зареєстроване Мінюстом України 8 грудня 2006 р. і є першою міжнародною громадською організацією азербайджанської діаспори на території колишнього СНД. 9 грудня 2008 р. конференція ПВКАУ «Голодомор – злочин проти українського народу» офіційно визнала Голодомор 1933 р. геноцидом, злочином радянської влади проти української нації. ПВКАУ звернулося до Міллі Меджліс Азербайджану з пропозицією офіційно визнати Голодомор геноцидом українського народу. 21 грудня 2008 р. Азербайджан став співавтором Декларації «Про вшанування 75-ої річниці Голодомору 1932-1933 рр. в Україні».